"Программа наших передач": "Ритмическая гимнастика"

Идею "Ритмической гимнастики" предложил руководитель спортивной редакции Александр Иваницкий. Сняли два комплекса: первый – с девушками с улицы, второй – с профессиональными спортсменками. Произошло ожидаемое – в эфир пошел второй.

Передачу показали зимой 1984 года. Телезрители взбодрились. Телекритики обвинили новую программу в подражании Западу, где годом раньше вышла "Аэробика" с ведущей Джейн Фондой.

"Ритмическая гимнастика" стала регулярно собирать у телеэкранов не только приверженцев здорового образа жизни. Она эмоционально взорвала и покорила даже ленивых.

Об этом – в "Программе наших передач".