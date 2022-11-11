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"Программа наших передач": "Ритмическая гимнастика"

"Программа наших передач": "Ритмическая гимнастика"

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Идею "Ритмической гимнастики" предложил руководитель спортивной редакции Александр Иваницкий. Сняли два комплекса: первый – с девушками с улицы, второй – с профессиональными спортсменками. Произошло ожидаемое – в эфир пошел второй.

Передачу показали зимой 1984 года. Телезрители взбодрились. Телекритики обвинили новую программу в подражании Западу, где годом раньше вышла "Аэробика" с ведущей Джейн Фондой.

"Ритмическая гимнастика" стала регулярно собирать у телеэкранов не только приверженцев здорового образа жизни. Она эмоционально взорвала и покорила даже ленивых.

Об этом – в "Программе наших передач".

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