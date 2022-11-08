Столтенберг исключил прекращение огня на Украине на условиях РФ

Фото: AP Photo/Olivier Matthys

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг исключил прекращение боевых действий на Украине на условиях РФ, передает РИА Новости.

Он выразил мнение, что в случае исполнения украинской стороной требований РФ существует риск продолжения нападений.

"Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами", – указал генсек.

Он обратил внимание, что перед началом военных действий российская сторона якобы показывала амбиции как в отношении Украины, так и в отношении НАТО и государств организации.

"Они хотели, чтобы НАТО закрыла двери, хотели помешать Швеции и Финляндии стать членами Альянса. Они хотели, чтобы НАТО вывела все силы из восточной части блока, что неприемлемо", – отметил Столтенберг.

По его словам, в настоящее время все хотят прекращения боевых действий, однако, если Украина перестанет сражаться, она прекратит существовать как независимая страна.

"Если Россия прекратит бороться, мы получим мир. Да, мы хотим завершить войну, и лучший путь к этому – чтобы президент Путин уважал суверенитет своего соседа – Украины", – объяснил генсек.

Он добавил, что Украина вправе сомообороняться, а НАТО и союзники не являются стороной конфликта, но оказывают поддержку украинской стороне.

Ранее Столтенберг подтвердил, что в ближайшее время Киев получит оборудование для борьбы с беспилотниками.

До этого он провел телефонные контакты с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которых осудил удары по украинским регионам и дал обещание продолжать поддержку Киева. Он отмечал, что Альянс будет оказывать поддержку Украине в противостоянии с Москвой "столько, сколько потребуется".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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