18 октября, 20:28Политика
Столтенберг подтвердил планы поставить Украине системы для борьбы с дронами
Фото: ТАСС/EPA/ZIPI
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что в ближайшее время Киев получит оборудование для борьбы с беспилотниками.
"НАТО в ближайшие дни поставит системы по борьбе с беспилотниками для противодействия специфическим угрозам беспилотников", – цитирует его РИА Новости.
Ранее Столтенберг провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого осудил удары по украинским регионам и дал обещание продолжать поддержку Киева.
Столтенберг подчеркнул, что Альянс будет оказывать поддержку Украине в противостоянии с Москвой "столько, сколько потребуется".
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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