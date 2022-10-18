Столтенберг подтвердил планы поставить Украине системы для борьбы с дронами

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что в ближайшее время Киев получит оборудование для борьбы с беспилотниками.

"НАТО в ближайшие дни поставит системы по борьбе с беспилотниками для противодействия специфическим угрозам беспилотников", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого осудил удары по украинским регионам и дал обещание продолжать поддержку Киева.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс будет оказывать поддержку Украине в противостоянии с Москвой "столько, сколько потребуется".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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