"Тайны нашей эстрады": "Сама полюбила – никто не велел..."

Песни на ее стихи пели Ольга Воронец и Александра Стрельченко, Иосиф Кобзон и Людмила Зыкина. На создание стихов, ставших всесоюзными хитами, поэтессу вдохновила любовь. И эта же любовь обрекла Маргариту Агашину на одиночество.

Какую роль в жизни Агашиной сыграла желтая панама? Что заставило поэтессу переехать из столицы в Сталинград? И когда ее невыплаканные слезы превратились в песню? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".