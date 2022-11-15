08:30Культура
"Тайны нашей эстрады": "Сама полюбила – никто не велел..."
Песни на ее стихи пели Ольга Воронец и Александра Стрельченко, Иосиф Кобзон и Людмила Зыкина. На создание стихов, ставших всесоюзными хитами, поэтессу вдохновила любовь. И эта же любовь обрекла Маргариту Агашину на одиночество.
Какую роль в жизни Агашиной сыграла желтая панама? Что заставило поэтессу переехать из столицы в Сталинград? И когда ее невыплаканные слезы превратились в песню? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады