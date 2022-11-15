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"Тайны нашей эстрады": "Сама полюбила – никто не велел..."

"Тайны нашей эстрады": "Сама полюбила – никто не велел..."

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Песни на ее стихи пели Ольга Воронец и Александра Стрельченко, Иосиф Кобзон и Людмила Зыкина. На создание стихов, ставших всесоюзными хитами, поэтессу вдохновила любовь. И эта же любовь обрекла Маргариту Агашину на одиночество.

Какую роль в жизни Агашиной сыграла желтая панама? Что заставило поэтессу переехать из столицы в Сталинград? И когда ее невыплаканные слезы превратились в песню? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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