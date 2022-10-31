The City: российская комедия "Любовники"

Для любителей кино составили подборку новинок. Среди них – фильм "Любовники" с Павлом Прилучным и Алексеем Золотовицким.

В центре сюжета лучшие друзья – Саша, Леша и Паша. После неудачных отношений они отправляются на терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Наслушавшись душераздирающих историй от товарищей по несчастью, герои решают отомстить всем женщинам, которые их не ценили. Друзья создают клуб, чтобы разоблачать коварных красоток.

Новая романтическая комедия – это сиквел проекта “Любовницы” с Александрой Бортич, Паулиной Андреевой и Юлией Александровой. Подробнее – в сюжете проекта The City.