"Ночная смена": сиквел "Черной пантеры" и линия мужского белья от певицы Рианны

Ведущие Станислав Кулик и Иван Базанов обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

В этот раз они обсудили сиквел "Черной Пантеры", который показал лучший старт в мировом прокате, рассказали о необычной линии мужского белья от Рианны, а также о том, как любимых порнозвезд можно вставлять в компьютерную игру.

О последних новостях из мира шоу-бизнеса – в эфире телеканала Москва 24.

