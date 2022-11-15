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Культура

"Ночная смена": сиквел "Черной пантеры" и линия мужского белья от певицы Рианны

"Ночная смена": сиквел "Черной пантеры" и линия мужского белья от певицы Рианны

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Ведущие Станислав Кулик и Иван Базанов обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

В этот раз они обсудили сиквел "Черной Пантеры", который показал лучший старт в мировом прокате, рассказали о необычной линии мужского белья от Рианны, а также о том, как любимых порнозвезд можно вставлять в компьютерную игру.

О последних новостях из мира шоу-бизнеса – в эфире телеканала Москва 24.

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