Вышел трейлер четвертой части боевика "Джон Уик"

Фото: YouTube/Lionsgate Movies

Киностудия Lionsgate Movies опубликовала на своем YouTube-канале трейлер четвертой части боевика "Джон Уик". Главную роль, как и в предыдущих фильмах, сыграл американский актер Киану Ривз.

Режиссер картины – Чад Стахелски, он также снял предыдущие три части боевика. Премьера состоится в кинотеатрах 24 марта 2023 года. Роли в фильме также исполнили Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн.

Изначально премьера ленты планировалась в марте 2022 года, однако в конце 2021 года стало известно о переносе даты выхода фильма на более поздний срок, сообщал The Hollywood Reporter. Причины такого решения не сообщались.



Ранее Netflix опубликовал на YouTube трейлер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо. Картина выйдет на стриминговой платформе 9 декабря. Мировая премьера состоялась 15 октября. Главные роли озвучили Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Рон Перлман и другие.

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