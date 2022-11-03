"Звезды советского экрана": лучшие советские фильмы о летчиках

В сентябре 1974 года редакция журнала "Советский экран" решила вспомнить "эхо прошедшей войны" и поговорить о летчиках на экране. На странице – калейдоскоп кадров из фильмов: "Небесный тихоход", "Хроника пикирующего бомбардировщика" и совсем свежего "В бой идут одни старики".

В СССР фильмы о летчиках пользовались популярностью, они традиционно собирали хорошую кассу.

Как Николай Крючков влюбился на съемках комедии "Небесный тихоход"? Какую детскую мечту исполнил Леонид Быков в фильме "В бой идут одни старики"? Как под покровом ночи в обход киноначальства снималась одна из первых эротических сцен в советском кино? Кто попросил оживить героя Жженова в фильме "Экипаж"? И зачем жена Георгия Данелии выкрала с киностудии пленки с картиной "Мимино"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".