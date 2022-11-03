Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:05

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие советские фильмы о летчиках

"Звезды советского экрана": лучшие советские фильмы о летчиках

"Тайны кино": Тамара Семина

"Тайны нашей эстрады": "Мне так трудно жить среди людей"

"Ночная смена": трейлер второй части "Аватара" и хоррор-игра в IKEA

В российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера корейского нуара "Решение уйти"

Вышел трейлер новой части "Аватара"

Продюсер "Ласкового мая" заявил о планах удалить из Сети все видео о группе

"Мой район. Навигатор": московские музеи пригласили горожан на "Ночь искусств" 4 ноября

В российский прокат вышел мистический детектив "Сны"

Юбилейная всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Москве 4 и 5 ноября

В сентябре 1974 года редакция журнала "Советский экран" решила вспомнить "эхо прошедшей войны" и поговорить о летчиках на экране. На странице – калейдоскоп кадров из фильмов: "Небесный тихоход", "Хроника пикирующего бомбардировщика" и совсем свежего "В бой идут одни старики".

В СССР фильмы о летчиках пользовались популярностью, они традиционно собирали хорошую кассу.

Как Николай Крючков влюбился на съемках комедии "Небесный тихоход"? Какую детскую мечту исполнил Леонид Быков в фильме "В бой идут одни старики"? Как под покровом ночи в обход киноначальства снималась одна из первых эротических сцен в советском кино? Кто попросил оживить героя Жженова в фильме "Экипаж"? И зачем жена Георгия Данелии выкрала с киностудии пленки с картиной "Мимино"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика