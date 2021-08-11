"Звезды советского экрана": "Осенний марафон"

Солнечный июнь 1985 года. Свежий выпуск журнала "Советский экран" разлетался быстрее, чем всеми любимый пломбир в вафельном стаканчике. И не удивительно, ведь на обложке – Олег Басилашвили. Никто не мог устоять перед его обаянием.

После премьеры фильма "Осенний марафон" прошло уже несколько лет, а разговоры о нем не утихали. Многие зрители все еще пребывали в противоречивых чувствах. Одних расстроило, что Бузыкин, так и не ушел от своей жены. Других – то, что он к ней так окончательно и не вернулся. Мужчины же и вовсе, окрестили картину Георгия Данелии "воплощением кошмарного сна".

Как Олег Басилашвили перехитрил Георгия Данелию? Из-за чего режиссер перестал разговаривать с Мариной Нееловой? И почему постельную сцену Аллочки и Бузыкина снимали на морозе? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".