Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 17:31

Экономика

Шереметьево подал заявку на участие в аукционе по продаже аэропорта Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дочерняя структура аэропорта Шереметьево ООО "Перспектива" подала заявку на участие в повторных торгах по продаже авиагавани Домодедово. Об этом Агентству "Москва" рассказала директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.

Повторные торги по продаже Домодедово пройдут 29 января с понижением цены. Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 января.

Первые торги были запланированы на 20 января, однако они не состоялись. Заявку на участие в аукционе подал только один индивидуальный предприниматель, которого не допустили до торгов.

После этого стало известно, что Шереметьево примет участие в торгах, если государство проведет такой конкурс на понижение цены. Гендиректор авиагавани Михаил Василенко говорил, что Домодедово является сложным проектом, который потребует очень больших инвестиций.

"Деньги 24": стартовал прием заявок на повторный аукцион по продаже аэропорта Домодедово

Читайте также


экономикатранспорт

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика