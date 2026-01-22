Шереметьево подал заявку на участие в аукционе по продаже аэропорта Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дочерняя структура аэропорта Шереметьево ООО "Перспектива" подала заявку на участие в повторных торгах по продаже авиагавани Домодедово. Об этом Агентству "Москва" рассказала директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.

Повторные торги по продаже Домодедово пройдут 29 января с понижением цены. Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 января.

Первые торги были запланированы на 20 января, однако они не состоялись. Заявку на участие в аукционе подал только один индивидуальный предприниматель, которого не допустили до торгов.

После этого стало известно, что Шереметьево примет участие в торгах, если государство проведет такой конкурс на понижение цены. Гендиректор авиагавани Михаил Василенко говорил, что Домодедово является сложным проектом, который потребует очень больших инвестиций.

