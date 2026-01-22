Форма поиска по сайту

22 января, 17:20

Общество

Цикл зимних праздников организован в Москве для участников программы реновации

Фото: департамент градостроительной политики города Москвы

Столичные власти организовали цикл зимних праздников "Тепло зимних вечеров" для жителей, переселившихся в новые дома в рамках программы реновации. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Первое мероприятие состоялось 22 января во дворе дома 4/2 на улице Ставропольской. По словам руководителя ведомства, встречи призваны укрепить добрососедские отношения и создать комфортную обстановку в новых районах. Кроме того, они являются важной частью работы по развитию городской инфраструктуры и улучшению качества жизни горожан.

"Задача столицы в рамках программы реновации – не просто построить современное жилье, но и помочь сформировать новые, по-настоящему теплые соседские связи. Цикл "Тепло зимних вечеров" – это возможность для жителей, которые недавно переехали по реновации, познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке", – пояснил Овчинский.

На мероприятиях горожан ждет развлекательная программа как для взрослых, так и для детей. Она включает семейную эстафету, анимационные игры, угощение горячими блинами и чаем, а также выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

Акция продлится до конца февраля. Встречи проходят на дворовых территориях бесплатно. Организатором выступил департамент градостроительной политики Москвы.

Между тем около 400 жителей двух старых домов в районе Отрадное приступили к осмотру квартир в новостройке в рамках программы реновации. Новые квартиры получили жители домов в Отрадном проезде и на Березовой аллее. Причем жилой дом в этом районе стал уже вторым, который передали под заселение по данной программе.

В Москве построили 7 млн квадратных метров жилья по программе реновации

