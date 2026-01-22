Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 17:45

Общество
Главная / Новости /

Депутат Чаплин: рассаду перцев можно готовить в конце января при наличии фитолампы

Дачникам напомнили о сроках подготовки рассады и новых требованиях к участкам

Фото: depositphotos/Zakharova

Подготовку к дачному сезону в ряде случаев можно начинать уже в январе, однако подходить к этому стоит взвешенно и с учетом особенностей культур. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Главная ошибка – сеять "по настроению" или слишком рано. Это часто приводит к тому, что рассада вытягивается и становится слабой, хуже переносит пересадку. Январский посев требует особых условий и подходит не для всех растений", – пояснил парламентарий.

В первую очередь, по его словам, это касается цветов с длительным вегетационным периодом. В январе можно начинать выращивание эустомы, клубневой бегонии, гвоздики Шабо и ампельных сортов петунии, которые развиваются медленно и нуждаются в раннем старте.

К посеву овощей депутат посоветовал относиться осторожнее. Томаты, перцы и баклажаны традиционно высевают на рассаду в феврале – марте, и преждевременный посев без специальных условий может привести к проблемам.

Вместе с тем при наличии фитоламп для досвечивания и прохладного места для содержания растений в конце января допустимо начинать с перцев и баклажанов, так как они растут медленнее других культур.

Чаплин подчеркнул, что в январе растениям остро не хватает естественного света. Без дополнительной подсветки даже на южных окнах рассаде будет тяжело развиваться. Если нет возможности обеспечить досвечивание в течение 12–14 часов в сутки, посев лучше отложить.

Отдельно парламентарий обратил внимание на изменения в правилах содержания участков. С 1 марта владельцы земли обязаны уничтожать опасные растения, в том числе борщевик Сосновского. За невыполнение требований предусмотрены штрафы.

Ранее юрист Србуи Манджиева рассказала, что на дачном участке можно построить садовый домик, жилой дом, гараж, баню и другие хозяйственные постройки, если они не будут противоречить требованиям пожарной безопасности.

Однако, по словам эксперта, такие объекты, как отели, многоквартирные дома, автомастерские и рестораны, нельзя возводить на участке, если земля не вынесена в зону коммерции.

Читайте также


общество

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика