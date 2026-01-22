Депутат Чаплин: рассаду перцев можно готовить в конце января при наличии фитолампы

Фото: depositphotos/Zakharova

Подготовку к дачному сезону в ряде случаев можно начинать уже в январе, однако подходить к этому стоит взвешенно и с учетом особенностей культур. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Главная ошибка – сеять "по настроению" или слишком рано. Это часто приводит к тому, что рассада вытягивается и становится слабой, хуже переносит пересадку. Январский посев требует особых условий и подходит не для всех растений", – пояснил парламентарий.

В первую очередь, по его словам, это касается цветов с длительным вегетационным периодом. В январе можно начинать выращивание эустомы, клубневой бегонии, гвоздики Шабо и ампельных сортов петунии, которые развиваются медленно и нуждаются в раннем старте.

К посеву овощей депутат посоветовал относиться осторожнее. Томаты, перцы и баклажаны традиционно высевают на рассаду в феврале – марте, и преждевременный посев без специальных условий может привести к проблемам.

Вместе с тем при наличии фитоламп для досвечивания и прохладного места для содержания растений в конце января допустимо начинать с перцев и баклажанов, так как они растут медленнее других культур.

Чаплин подчеркнул, что в январе растениям остро не хватает естественного света. Без дополнительной подсветки даже на южных окнах рассаде будет тяжело развиваться. Если нет возможности обеспечить досвечивание в течение 12–14 часов в сутки, посев лучше отложить.

Отдельно парламентарий обратил внимание на изменения в правилах содержания участков. С 1 марта владельцы земли обязаны уничтожать опасные растения, в том числе борщевик Сосновского. За невыполнение требований предусмотрены штрафы.

Ранее юрист Србуи Манджиева рассказала, что на дачном участке можно построить садовый домик, жилой дом, гараж, баню и другие хозяйственные постройки, если они не будут противоречить требованиям пожарной безопасности.

Однако, по словам эксперта, такие объекты, как отели, многоквартирные дома, автомастерские и рестораны, нельзя возводить на участке, если земля не вынесена в зону коммерции.