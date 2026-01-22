Фешн-блогер Нигай назвала "безумно стильной" одежду российских дизайнеров

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Фешн-блогер и телеведущая Карина Нигай носит одежду только от российских дизайнеров или брендов. В интервью Москве 24 она пояснила, что для нее это вопрос принципиальности.

Знаменитость считает, что товары отечественного производства "безумно стильные". Кроме того, они зачастую вызывают интерес у зарубежных граждан.

"Когда ты прилетаешь в Дубай или в любые другие страны, люди начинают просто дергать тебя за эти платья, какие-то элементы одежды и спрашивать: "Где это купить?" И ты говоришь: "Хм, it's Russian brand", – сказала Нигай.

Блогер связала такую реакцию с отсутствием российских производителей на мировой арене. По ее словам, если речь идет о крупных зарубежных брендах, их легко распознать по логотипам или названию, в то время как отечественные дизайнеры представлены только в своей стране.

Поэтому, когда люди видят такие вещи, они воспринимают их как что-то особенное и уникальное, что вызывает у них интерес и желание узнать больше, подытожила телеведущая.

Большое интервью с фэшн-блогером и телеведущей Кариной Нигай вышло на телеканале Москва 24 в четверг, 22 января.

Ранее стало известно, что оборот модной индустрии столицы увеличился в 1,5 раза за 5 лет. Расширять присутствие на российском и международном рынках бизнесу помогает программа "Сделано в Москве".

В онлайн-шоуруме проекта представлено 15 тысяч предметов одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Также бренды выставляют свою продукцию на полках 5 фирменных офлайн-магазинов, принимают участие в городских событиях и крупных профильных мероприятиях.

