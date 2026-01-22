"Автодор" может повысить тарифы на платных трассах в 2026 году

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Сергей Елагин

Тарифы на платных трассах могут вырасти в 2026 году. Об этом рассказал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.

Глава госкомпании подчеркнул, что вопрос будет рассматриваться в соответствии с экономическим развитием страны и условиями контракта. По его словам, сильное повышение тарифа может привести к снижению трафика. В связи с этим решение об индексации будут принимать взвешенно.

Петушенко добавил, что в 2025 году сбор платы достиг 140 миллиардов рублей, доля трассы М-4 "Дон" уменьшилась до 47% из-за увеличения трафика на М-11, М-12 и ЦКАД.

Последняя индексация тарифов проводилась в феврале 2025 года. Тогда цена проезда выросла в пределах инфляции. Например, стоимость на участке от Москвы до Краснодара по М-4 "Дон" увеличилась на 360 рублей (до 4 610 рублей). В свою очередь, цена по М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга стала выше на 320 рублей (до 3 550 рублей), а от Москвы до съезда на Казань по М-12 – на 344 рубля (до 4 825 рублей).

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин указал на недоступность длинных денег для развития платных дорог в стране. По его словам, новые маршруты платных магистралей постоянно прорабатываются. Например, проект Юго-Восточной хорды, которая дойдет от Санкт-Петербурга до побережья Азово-Черноморского бассейна.

