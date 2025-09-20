Минтранс РФ опроверг введение платного проезда по всем дорогам страны

Фото: depositphotos/Afotoeu

Идея введения платного проезда по всем дорогам России не обсуждается и не рассматривается, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.

Ранее замначальника управления Росавтодора Денис Кирюхин сообщил о планах Минтранса сделать проезд по всем дорогам страны платным к 2030 году. Кирюхин объяснял эту идею тем, что в стране дорожает содержание и ремонт дорог.

"Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу", – заявили в ведомстве.

Ранее в столичном Дептрансе опровергли, что в Москве якобы будет введена система оплаты за каждый километр пробега на личных автомобилях. При этом в департаменте напомнили о двух функционирующих в мегаполисе платных автомагистралях – проспекте Багратиона и Московском скоростном диаметре, которые работают на протяжении нескольких лет.

