"Звезды советского экрана": Александр Филиппенко

Февраль 1986 года. На обложке – среди звезд-актеров, отличившихся за сезон – фотография Александра Филиппенко. Ему посвящен целый разворот. В новом фильме "Из жизни Потапова" у Филиппенко главная роль. Поклонники экстравагантного артиста приободрились. Их кумир предпочитает блистать на сцене, а в кино снимается редко, и, как правило, в эпизодах.
Но тут случай особый. Филиппенко ухватился за сценарий, ведь главный герой картины крупный ученый – каким сам актер мог и должен был стать в реальной жизни. И только череда удивительных случайностей и совпадений привела его в актерскую профессию.
Почему Александр Филиппенко не стал известным КВНщиком? Как его спас режиссер на съемках фильма "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"? И что заставило актера покинуть театр на Таганке?
Почему Александр Филиппенко не хотел браться за роль шута в "Балладе о доблестном рыцаре Айвенго"? Чем не понравился худсовету "козел на саксе"? И как спасли его сцену с Кощеем Бессмертным? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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