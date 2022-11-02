08:40Культура
"Тайны нашей эстрады": "Белла, чао!"
В 1965 году в Кремлевском дворце съездов на сцене – главный баритон советской эстрады Муслим Магомаев. Он должен выступить идеально, ведь в зале – первые лица страны и приглашенные дипломаты. Но певец вдруг замолкает.
Диверсия? Международный скандал? Или у артиста сдали нервы? Зрители взволнованно замерли, но затем выдохнули. Просто артист решил, что эту песню можно исполнять только под несмолкающие аплодисменты.
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады