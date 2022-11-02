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"Тайны нашей эстрады": "Белла, чао!"

"Тайны нашей эстрады": "Белла, чао!"

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"Тайны нашей эстрады": "Я другом ей не был, я мужем ей не был..."

В 1965 году в Кремлевском дворце съездов на сцене – главный баритон советской эстрады Муслим Магомаев. Он должен выступить идеально, ведь в зале – первые лица страны и приглашенные дипломаты. Но певец вдруг замолкает.

Диверсия? Международный скандал? Или у артиста сдали нервы? Зрители взволнованно замерли, но затем выдохнули. Просто артист решил, что эту песню можно исполнять только под несмолкающие аплодисменты.

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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