"Тайны нашей эстрады": "Белла, чао!"

В 1965 году в Кремлевском дворце съездов на сцене – главный баритон советской эстрады Муслим Магомаев. Он должен выступить идеально, ведь в зале – первые лица страны и приглашенные дипломаты. Но певец вдруг замолкает.

Диверсия? Международный скандал? Или у артиста сдали нервы? Зрители взволнованно замерли, но затем выдохнули. Просто артист решил, что эту песню можно исполнять только под несмолкающие аплодисменты.

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".