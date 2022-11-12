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12 ноября, 21:00

Культура

"The City": кинопремьеры на стримингах на этой неделе

"The City": кинопремьеры на стримингах на этой неделе

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На стриминговых платформах состоялись несколько кинопремьер. Среди них – драмеди "Онлайф" с Лукерьей Ильяшенко и Константином Крюковым. Ее можно посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER.

По сюжету пять молодых девушек подписаны друг друга. Чтобы показать свою псевдогламурную жизнь, они делают постановочные фото. Но желание по-настоящему все изменить приводит героинь на психологический онлайн-марафон "Счастье – это ты!" Им придется разобраться со своими комплексами.

Еще одна премьера – детективный сериал "Переговорщик" с Кириллом Пироговым в главной роли. В центре сюжета – гениальный психолог и переговорщик Александр Максимов. Мужчина разработал свою собственную тактику ведения переговоров. Но даже такие профессионалы могут ошибаться. Много лет назад он не смог спасти дочь во время освобождения захваченной школы. Спустя годы сталкивается с виновником той трагедии.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

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