Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Автомобиль и современное искусство"

Фото: пресс-служба Музея ГОНа

10 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экспозицию арт-проекта "Автомобиль и современное искусство", который открывается в Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ. Экскурсию для наших зрителей проведет куратор выставки и коллекционер Илья Сорокин. Он расскажет о концепции проекта, познакомит с наиболее интересными произведениями и их авторами.

В экспозиции будут представлены десятки полотен российских автомобильных художников, авто- и мотоработы знаменитых аэрографов. Посетители услышат фантасмагорическую электронную музыку и смогут оценить мультимедийный визуальный ряд.

В залах можно будет увидеть работы основателя аэрографии на автомобилях в России Ильнура Мансурова.

Также в числе экспонатов будут представлены динамичные и эмоциональные картины художника, автогонщика, мастера спорта и чемпиона СССР Михаила Горбачева.

На выставке можно будет познакомиться с работами Александра Букина и узнать историю автомобилизма в России.

Смотрите прямую трансляцию 10 ноября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!