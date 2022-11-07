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"Тайны нашей эстрады": "А у нас во дворе". Странная судьба многосерийной песни

"Тайны нашей эстрады": "А у нас во дворе". Странная судьба многосерийной песни

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Звезда молодого исполнителя Иосифа Кобзона засияла сразу и очень ярко. Он был узнаваемым, его любили, его песни пела вся страна. Почитатели таланта Иосифа Давыдовича и не догадывались что у знаменитого певца нет диплома. Он начал учится в знаменитой Гнесинке, но, когда до конца учебы оставался всего год, его оттуда попросили.

Кто принял решение выгнать талантливого студента? Действительно ли Кобзон выступал перед товарищем Сталиным? И какую роль в судьбе Кобзона сыграл некий Юрий Златов?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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