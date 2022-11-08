"Вот это любовь!": Владимир и Алла Конкины

Владимир Конкин и Алла Выборнова познакомились в первом классе. Но тогда они даже не успели толком запомнить друг друга. Через три недели девочку определили в другой класс, зато ее мама стала классной руководительницей у Владимира.

Следующий раз Владимир и Алла увиделись на встрече выпускников. Молодые люди немного поговорили, и эта мимолетная беседа запомнилась Владимиру. Он твердо решил: в следующий раз свой шанс не упустит. Через год Конкин на очередной встрече выпускников уже был звездой среди бывших одноклассников. И Алла наконец обратила на него внимание.

Об этом – в программе "Вот это любовь!".