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Культура

11:40

"Тайны кино": Виктор Титов

культура видео

Имя Виктора Титова не так широкого известно среди любителей советского кино, как имена многих других режиссеров. Хотя за свою жизнь Виктор Абросимович снял почти 30 картин, среди которых – литературные экранизации, сатирические комедии, авангардные киноленты.

Как чуть не сорвали съемку комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!"? Где Виктор Титов нашел исполнителя главной роли в фильме "Жизнь Клима Самгина"? Какую картину режиссера назвали развратной и буржуазной? И почему в его телевизионных кинолентах были готовы сниматься самые популярные артисты советского кино? Об этом – в программе "Тайны кино".

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Программа: Тайны кино

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