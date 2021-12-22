"Тайны кино": Виктор Титов

Имя Виктора Титова не так широкого известно среди любителей советского кино, как имена многих других режиссеров. Хотя за свою жизнь Виктор Абросимович снял почти 30 картин, среди которых – литературные экранизации, сатирические комедии, авангардные киноленты.

Как чуть не сорвали съемку комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!"? Где Виктор Титов нашел исполнителя главной роли в фильме "Жизнь Клима Самгина"? Какую картину режиссера назвали развратной и буржуазной? И почему в его телевизионных кинолентах были готовы сниматься самые популярные артисты советского кино? Об этом – в программе "Тайны кино".