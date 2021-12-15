"Это было смешно": "Куда поедем? Куда глаза глядят". Юмор за рулем

Аккуратно прикрыть дверцу автомобиля, завести мотор и поехать – об этом советские люди мечтали с самого детства. Своя ли машина, служебная ли – сидеть за рулем во всех случаях было делом очень престижным.

Но не только почет и уважение доставалось водителям разных мастей – шутки на их головы лились потоком. А как иначе? В непростых отношениях пешеходов и водителей без юмора никак не обойтись.

Кем был человек за рулем в глазах окружающих? Как водители и пешеходы пытались найти общий язык? И почему советские таксисты пользовались безграничным уважением? Об этом – в программе "Это было смешно".