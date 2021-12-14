В Оперштабе объяснили, как переболевшим COVID-19 получить QR-код

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 20 декабря срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей будет действовать год. В Оперштабе разъяснили, что нужно делать, чтобы продлить QR-код, и куда обращаться, если возникли проблемы.
Процесс получения нового QR-кода зависит от того, как давно человек переболел. Если вы переболели больше чем полгода назад (например в период с 21 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года), то, по старым правилам, срок действия сертификата истек. Новый сертификат сформируется автоматически 20 декабря и будет действовать еще полгода с момента окончания действия предыдущего.
Если же вы переболели менее чем полгода назад (выздоровление после 20 июня 2021 года), то вы можете пользоваться сертификатом до конца срока действия, а после он автоматически продлится еще на полгода.
Если дата выздоровления после 20 декабря, QR-код будет выдан на 1 год.
Новый сертификат переболевшего можно найти в разделе "Цифровой сертификат" электронной медкарты. Если нет доступа, есть возможность оформить его на mos.ru. Также его можно найти на специальном сервисе mos.ru, в приложении "ЕМИАС. ИНФО" или в поликлинике: нужно будет обратиться в регистратуру или распечатать самостоятельно с помощью инфомата.
Если человек и переболел коронавирусом, и сделал прививку, будет показан тот QR-код, у которого срок действия дольше.
При возникновении трудностей с формированием сертификата необходимо воспользоваться сервисом на портале mos.ru. Если QR-код не будет найден, нужно будет проверить, правильно ли указаны данные (ФИО и дата рождения). Информация должна совпадать с той, которая была указана при лечении от COVID-19.
Если данные верны, а QR-код не сформирован, будет доступна ссылка для отправки обращения в техподдержку. Нужно будет перейти по ссылке и выбрать тему "Не найден цифровой сертификат (QR-код)", потом указать необходимые данные: номер полиса ОМС, номер паспорта, наименование медицинской организации и другое. Специалисты службы техподдержки проведут проверку и помогут быстро получить QR-код.
Ранее стало известно, что россияне с положительными ПЦР-тестами, полученными после 1 января 2022 года, смогут сдать анализы на антитела, чтобы также получить сертификат переболевшего COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что будут лишь подтверждать наличие антител, а не измерять их количество.
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