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Москва 24

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Общество

13:18

В Госдуме оценили идею выдавать сертификат неофициально переболевшим COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Решение правительства РФ о выдаче сертификатов гражданам, которые переболели коронавирусом неофициально, является назревшим и правильным, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с RT.

"Многие переболели бессимптомно... Нужно выдавать сертификаты, QR-коды", – сказал парламентарий.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне с положительными ПЦР-тестами, полученными после 1 января 2022 года, смогут сдать анализы на антитела, чтобы получить сертификат переболевшего COVID-19. Она уточнила, что будут лишь подтверждать наличие антител, а не измерять их количество.

Также Голикова уточнила, что получить соответствующий сертификат смогут и те граждане, которые не обращались в медицинские организации и не сдавали ПЦР-тест, но предполагают, что перенесли коронавирусную инфекцию. В таком случае действие сертификата будет ограничено шестью месяцами, поскольку нельзя установить, когда человек переболел COVID-19.

Россиянам с антителами будут выдавать QR-коды

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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