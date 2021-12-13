В Госдуме сообщили, что законопроект о QR-кодах в транспорте будет дорабатываться

Фото: ТАСС/Андрей Васильев

Законопроект об использовании в транспорте QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, будет дорабатываться. Об этом заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев по итогам заседания, в котором приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

О том, что законопроект о QR-кодах в транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он объяснил, что данное решение было выработано в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

Позже стало известно, что доработкой соответствующего документа планирует заняться министерство транспорта РФ.

В ноябре текущего года правительство РФ внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.

