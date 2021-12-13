Голикова прокомментировала проект по введению QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова представила в Госдуме законопроект по введению QR-кодов.
"Часто говорят, что речь идет об ограничении каких-либо прав граждан. Так вот, я хочу сказать, ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речи не идет", – цитирует ее ТАСС.
Голикова уточнила, что речь идет о порядке оказания услуг, когда есть сильный эпидемиологический подъем и стоит задача сохранить жизнь в регионе и функционирование всех систем, а также добиться снижения заболеваемости.
Ранее правительство внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.
Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения.
Он пояснил, что данное решение было выработано в результате диалога Госдумы с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.
По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, истина появляется в ходе диалога. Он порадовался, что мнение большинства россиян по вопросу введения QR-кодов на транспорте было услышано.
Стало известно, от чего будут зависеть решения по QR-кодам
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