Рекордный прирост самозанятых был отмечен в Москве в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В октябре 2021 года в столице был зафиксирован рекордный прирост самозанятых. Их число увеличилось на 40,1 тысячи человек. Всего в Москве зарегистрированы более 792,8 тысячи самозанятых, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, с начала года количество москвичей, оформивших самозанятость, увеличилось на 313,6 тысячи человек. Это составляет 23% от всех самозанятых, зарегистрированных на территории РФ.
"Каждый четвертый российский самозанятый работает в Москве. С начала этого года самозанятые уплатили в бюджет Москвы 3,69 миллиарда рублей налога, что в 4,1 раза превышает поступления за январь – октябрь прошлого года", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы, в число видов деятельности, популярных у самозанятых, входят пассажирские и грузоперевозки, сдача квартир в аренду, консалтинг, репетиторство, ИТ-услуги, маркетинг и бухгалтерские услуги.
По состоянию на ноябрь текущего года совокупный доход самозанятых составил 270 миллиардов рублей. Это 39% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми России, сказал руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
"Средний размер чека в октябре 2021 года достиг 2 444 рублей, увеличившись с начала года на 25%, а с октября 2020 года – на 40%. Ежемесячный прирост чеков за октябрь составил 5,7 миллиона штук", – пояснил он.
Самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников. Годовой доход их при этом должен составлять не более 2,4 миллиона рублей в год. Самозанятые платят налог на профессиональный доход. Ставка по нему составляет 4% от суммы дохода при работе с физлицами и 6% – при работе с ИП и компаниями.
Ранее сообщалось, что самозанятые москвичи с начала этого года перечислили в бюджет столицы 3,2 миллиарда рублей налога на профессиональный доход. Суммарный доход самозанятых на 1 октября 2021 года составил 275 миллиардов рублей или 44% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России.
236 тыс человек получили статус самозанятых в Москве с начала года
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