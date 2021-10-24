Интерес московских предпринимателей к онлайн-сервисам увеличился в два раза

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За девять месяцев 2021 года посетители портала mbm.mos.ru воспользовались онлайн-услугами и сервисами около 71 тысячи раз, что в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В настоящий момент на портале взаимодействия бизнеса и власти, разработанном командой ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), размещено более 20 онлайн-продуктов, которые помогают упростить ведение бизнеса.
Отмечается, что предприниматели стали в четыре раза чаще обращаться к сервису "Проверка контрагентов", позволяющему найти интересующую компанию по ИНН, ОГРН, ФИО руководителя или названию. Указав эти данные, пользователь сможет увидеть всю необходимую информацию о возможных рисках работы с компанией. За первые три квартала этого года сервисом "Проверка контрагентов" воспользовались более 16,5 тысячи раз.
"А онлайн-продукты "Проверь законность вывески" и "Законодательный бизнес-дайджест" показали рост более чем в два раза", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Онлайн-услуга "Законодательный бизнес-дайджест" оказалась наиболее популярной. С января по сентябрь 2021 года к услуге обратились более 26,7 тысячи пользователей. Сервис информирует предпринимателей о новых мерах поддержки и главных изменениях в правовой сфере на региональном и федеральном уровнях, позволяя узнавать все важные новости из мира бизнеса.
В свою очередь сервис "Проверь законность вывески" помогает предпринимателям понять, нет ли нарушений в установке вывески по конкретному адресу. В случае их обнаружения, сервис даст конкретные рекомендации о том как и в какие сроки необходимо устранить обнаруженную проблему. За девять месяцев текущего года данной услугой воспользовались свыше 6,1 тысячи раз.
Еще одним востребованным онлайн-продуктом, по словам Фурсина, стал "Интерактивный помощник". Этот сервис запустили в сентябре 2020 года. Он подбирает конкретному предприятию персональные меры поддержки по ИНН, а также предлагает меры поддержки от города для самозанятых. К сервису обратились уже более 7,1 тысячи пользователей.
Ранее сообщалось, что с начала года столичные предприниматели воспользовались поддержкой МБМ более 100 тысяч раз. Главные направления работы проекта "Малый бизнес Москвы" – бесплатная консультационная и образовательная поддержка и внедрение нужных онлайн-инструментов для граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью.
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