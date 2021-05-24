Цифровую экосистему для самозанятых запустили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цифровая экосистема "Все о самозанятости от а до я" заработала на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Там собраны услуги, сервисы и вся необходимая информация для самозанятых и тех, кто планирует получить этот статус, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в столице ежедневно статус самозанятого получают свыше 25 тысяч человек.

"Общее число самозанятых в Москве уже превысило 600 тысяч. Поэтому для нас крайне важно было создать городскую цифровую экосистему с целью популяризации данного налогового режима среди москвичей, дать им решения для открытия и развития своего дела", – отметил он.

В проекте собрана информация о том, как стать самозанятым, а также все необходимые ссылки, чтобы зарегистрироваться в этом качестве онлайн. Это можно сделать в приложении "Мой налог", на сайте налоговой службы или через мобильные приложения банков-партнеров.

В отдельном блоке собраны меры поддержки для самозанятых. Также представлены онлайн-продукты, упрощающие ведение бизнеса.

В цифровую экосистему встроены популярные сервисы по продвижению услуг и поиску заказов. Для правильной работы на этих площадках пользователи могут пройти обучение.

Для того чтобы пользоваться всеми инструментами цифровой экосистемы, нужно зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением повысить для граждан с детьми лимиты доходов самозанятых, подлежащие льготному налогообложению. Депутат обратил внимание на то, что нынешнее законодательство не учитывает наличие или отсутствие у человека детей. Таким образом, для бездетных и многодетных граждан правила по налогообложению едины.

