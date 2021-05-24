В Госдуме выступили за повышение лимита дохода для самозанятых с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лимиты доходов самозанятых, подлежащие льготному налогообложению, необходимо повысить для граждан с детьми. С таким предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Минфина Антону Силуанову. Копия документа есть в распоряжении RT.

Политик напомнил, что к эксперименту по введению особого налогового режима "Налог на профессиональную деятельность" все российские регионы присоединились в октябре 2020 года.

Это позволило самозанятым платить налог при работе с физлицами по минимальной ставке – 4%, при работе с ИП и юрлицами – 6%. При этом на каждый календарный год установлен лимит дохода в размере 2,4 миллиона рублей. Если превысить указанную сумму, действие льготного налогового режима приостанавливается.

Власов обратил внимание на то, что нынешнее законодательство не учитывает наличие или отсутствие у человека детей. Таким образом, для бездетных и многодетных граждан правила по налогообложению едины.

"В связи с вышеизложенным прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 миллиона рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении у гражданина", – заключил депутат.

Ранее стало известно, что в столице количество самозанятых самозанятых превысило 550 тысяч человек. Это 27% от общего числа самозанятых, зарегистрированных в России.