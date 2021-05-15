Журналист Баженов призвал защитить трудовые права самозанятых россиян

Фото: Максим Манюров
Обратить пристальное внимание на недобросовестных работодателей, которые извлекают незаконную выгоду из трудовых отношений с фрилансерами, призвал государство телеведущий и общественный деятель Тимофей Баженов.
"Многие фрилансеры остаются менее защищенными в отношениях с работодателями, чем люди, работающие на постоянной основе. Пробелы в законодательстве, которые используют недобросовестные работодатели для ущемления прав фрилансеров, нужно устранить. Ибо прослойка граждан, работающих удаленно, или на краткосрочных проектах будет стремительно расти", – отметил он.
По его мнению, в регистрации самозанятых есть ряд преимуществ, но оборотная сторона такого комфортного состояния – трудовой беспредел работодателя.
Баженов согласен, что пандемия заставила честный бизнес переводить деятельность в онлайн, и немалая часть наемных сотрудников позитивно оценила удаленку. Однако из-за пробелов в законодательстве все самозанятые, по-прежнему, остро нуждаются в правовой и социальной защите.
Ранее лидер общественного движения, ведущий Тимофей Баженов отметил, что любовь к Родине равнозначна любви к родной земле, а также ее природе. По его словам, экологию и экопросвещение необходимо прочно связать с вопросами патриотического воспитания молодежи.
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