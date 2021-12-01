Рекордный прирост числа ИП в Москве зафиксировали в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В октябре текущего года в столице был зафиксирован рекорд по числу новых индивидуальных предпринимателей (ИП). Такой статус оформили 7 825 человек, что превысило показатель сентября на 3,5%, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Несмотря на введенные в конце октября ограничения, связанные с пандемией, темпы регистрации новых ИП в Москве продолжили расти, и сегодня выше, чем в 2019 году. За январь–октябрь 2021 года новых индивидуальных предпринимателей зарегистрировалось 65,6 тысячи – на 5,4% больше, чем за январь–октябрь 2019 года", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Как уточняется, по состоянию на 1 ноября этого года в Москве зарегистрировано 356,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 1,2% больше, чем два года назад.
При этом в Москве зарегистрирован каждый третий ИП ЦФО и каждый десятый индивидуальный предприниматель России.
Руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что число работающих у ИП сотрудников на начало ноября 2021 года достигло 126,3 тысячи человек, что на 26% больше, чем в 2019 году.
Ранее сообщалось, что самозанятые москвичи с начала этого года перечислили в бюджет столицы 3,2 миллиарда рублей налога на профессиональный доход. Суммарный доход самозанятых на 1 октября 2021 года составил 275 миллиардов рублей или 44% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России.
Самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников. Годовой доход их при этом должен составлять не более 2,4 миллиона рублей в год.
236 тыс человек получили статус самозанятых в Москве с начала года
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