Церемония награждения победителей Russian Creative Awards прошла в Москве

Фото: пресс-служба премии Russian Creative Awards
Церемония награждения победителей национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards состоялась 18 декабря в концертном зале "Зарядье".
На участие было подано более 3 тысяч заявок из 72 регионов страны. Награды вручили в 10 кросс-индустриальных номинациях. Победителей определило большое жюри из 19 экспертов, среди которых топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, госкорпораций и СМИ, а также ведущие специалисты из медиаотрасли и бизнеса, главы учреждений культуры и искусства, журналисты и популяризаторы креативных индустрий.
"За последние несколько лет отношение к креативным индустриям как к чему-то интересному, но второстепенному по сравнению с основными отраслями экономики, кардинально изменилось. Сегодня для правительства, регионов и крупнейших российских инвесторов креативные индустрии действительно стали локомотивом роста и точкой прорыва для открытия невероятных возможностей. Премия в сфере креативных индустрий – еще одно подтверждение того, какое в России огромное количество талантливых людей, способных придумать и реализовать по-настоящему интересные проекты", – сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Победителями премии стали:
Организаторами премии выступили дирекция "Российской креативной недели" и АНО "Креативнаяэкономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: