Церемония награждения победителей Russian Creative Awards прошла в Москве

Фото: пресс-служба премии Russian Creative Awards

Церемония награждения победителей национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards состоялась 18 декабря в концертном зале "Зарядье".

На участие было подано более 3 тысяч заявок из 72 регионов страны. Награды вручили в 10 кросс-индустриальных номинациях. Победителей определило большое жюри из 19 экспертов, среди которых топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, госкорпораций и СМИ, а также ведущие специалисты из медиаотрасли и бизнеса, главы учреждений культуры и искусства, журналисты и популяризаторы креативных индустрий.

"За последние несколько лет отношение к креативным индустриям как к чему-то интересному, но второстепенному по сравнению с основными отраслями экономики, кардинально изменилось. Сегодня для правительства, регионов и крупнейших российских инвесторов креативные индустрии действительно стали локомотивом роста и точкой прорыва для открытия невероятных возможностей. Премия в сфере креативных индустрий – еще одно подтверждение того, какое в России огромное количество талантливых людей, способных придумать и реализовать по-настоящему интересные проекты", – сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Победителями премии стали:



в номинации "Меценат/Фонд года в сфере креативных индустрий" – корпорация "Ростех", приз получила директор по коммуникациям компании Екатерина Баранова. Награду вручал создатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, главный дирижер Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии, художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис;

в номинации "Новый культурный код" – фестиваль креативных лидеров изменений "Таврида.АРТ", приз получил руководитель арт-кластера Сергей Першин. Награду вручал Александр Жаров, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг";

в номинации "Управленец года в сфере креативных индустрий" – генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина. Награду вручал президент Российского книжного союза Сергей Степашин;

в номинации "Коллаборация года" – Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, приз получил директор компании Борислав Володин. Награду вручала генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева;

в номинации "Продюсер года в сфере креативных индустрий" – сооснователь и креативный директор Sila Sveta Александр Ус. Награду вручал генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов;

в номинации "Образование в креативных индустриях" – Российское общество "Знание", приз получил генеральный директор Максим Древаль. Награду вручал ректор ГИТИСа Григорий Заславский;

в номинации "Прорыв года в сфере креативных индустрий" – "Вызов", приз получил кинорежиссер, сценарист Клим Шипенко. Награду вручал начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков;

в номинации "Лучший креативный проект индустриального сектора" – Open Innovations Startup Tour (НЛМК/Сколково), приз получила генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева. Награду вручала заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова;

в номинации "Креативное пространство" – ГЭС-2, приз получил генеральный директор Олег Голоунин. Награду вручала издатель международной сети The Art Newspaper Инна Баженова;

в номинации "Креативный регион года" – город Москва, приз получила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Награду вручал первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Идея организации премии возникла на "Российское креативной неделе", которая два года подряд собирает на площадке в Парке Горького сотни ведущих экспертов и сотни тысяч гостей. Награду учредили по инициативе Сергея Кириенко. Торжественная церемония вручения завершила Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития, провозглашенный ООН.

Организаторами премии выступили дирекция "Российской креативной недели" и АНО "Креативнаяэкономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.