"Тайны нашей эстрады": "Мне так трудно жить среди людей"

Песни Жанны Бичевской ценили Брежнев и Мик Джаггер. Она объездила полмира с концертами и стала одной из самых известных русских певиц за границей. Но хватило одной единственной шутки, чтобы оказаться в черных списках.

Как незнание точных слов романса может помочь абитуриенту? Кто помог певице восстановить статус-кво на телевидении? И за что Жанну Бичевскую пытались убить?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".