Столичная молодежь чаще всего покупала билеты на мюзиклы и спектакли по "Пушкинской карте"

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Столичная молодежь чаще всего покупала по "Пушкинской карте" билеты на мюзиклы и спектакли по мотивам классики, сообщила пресс-служба МТС.

Компания проанализировала культурные предпочтения москвичей в возрасте от 14 до 22 лет с помощью обезличенных данных билетного сервиса МТС Live за первый месяц со старта проекта – с 1 по 30 сентября.

Самыми востребованными по количеству проданных билетов по карте в сентябре оказались мюзиклы "Шахматы" в МДМ, мюзикл "Анна Каренина" в Театре оперетты, мюзикл "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так". Среди спектаклей популярными стали постановки в Театре имени Евгения Вахтангова "Анна Каренина" и "Евгений Онегин". Интерес у молодых москвичей также вызвали постановки в драматическом театре имени А. С. Пушкина и Театре имени Владимира Маяковского.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь нынешнего и следующего годов.

Впервые о создании программы в ходе прямой линии сообщил Владимир Путин. Позже председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на первый этап программы 3,9 миллиарда рублей.

В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги. Культура".