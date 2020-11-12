"Тайны души": Вячеслав Гордеев

После окончания Московского хореографического училища Вячеслава Гордеева сразу приняли в труппу Большого театра. Спартак в одноименном балете, Ромео в постановке "Ромео и Джульетта", принц Зигфрид в "Лебедином озере", Альберт в спектакле "Жизель", Базиль в "Дон Кихоте": хореограф и балетмейстер Юрий Николаевич Григорович – доверял ему все ведущие партии. Зарубежная пресса писала о рождении "золотого мальчика русского балета".

Великая балетная пара – Надежда Павлова и Вячеслав Гордеев – более 10 лет блистала на сцене Большого театра. Не было ни одной страны мира, где бы ни знали советских артистов. Его называли самым романтичным героем, а ее сравнивали с неумирающим лебедем русской сцены – легендарной Анной Павловой. В 1975 году они стали еще и одной из самых знаменитых супружеских пар.

В 1981 году Вячеслав Гордеев, солист Большого театра, возглавил Ансамбль классического балета, который был преобразован в московский областной государственный театр "Русский балет". А в 2020 году театру присвоили почетное звание академический. И вот уже больше сорока лет коллектив покоряет своим творчеством российскую и зарубежную публику.

Об этом – в программе "Тайны души".