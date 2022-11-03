"Тайны кино": Тамара Семина

У Тамары Семиной полторы сотни работ в кино. Она получила международное признание, ее игрой восхищалась знаменитая итальянская актриса Джульетта Мазина. Сама Тамара Петровна признавалась: главное место в ее жизни всегда занимали героини, судьбу которых она проживала как свою собственную.

Зачем Тамара Семина решила сменить амплуа острохарактерной артистки? Через какие трудности ей пришлось пройти, играя в фильме "Воскресение"? Почему женщины с трудной судьбой давались Семиной лучше всего? За что она любила роли злодеек? И как Тамара Петровна завоевала в советском кино репутацию смелой актрисы? Об этом – в программе "Тайны кино".