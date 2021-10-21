"Звезды советского экрана": Сергей Мартинсон

18 февраля 1979 года в пустыне Сахара в течение получаса шел снег. В это же время третий номер журнала "Советский экран" опубликовал материал к 80-летию актера, который в советском кино выглядел примерно таким же экстраординарным явлением, как снег в пустыне. Это Сергей Мартинсон, которого обожали все кинозрители СССР от мала до велика за многочисленные комические роли.

Что в биографии Сергея Мартинсона потрясло работников ЦК КПСС? Какую череду трагедий пережил актер? Почему мальчишки на улицах называли его "керосин-бензин"? Где для него всегда был накрыт личный "мартинсоновский" столик? И что сделал Николай Губенко, чтоб Мартинсон произнес свой пронзительный монолог в фильме "И жизнь, и слезы, и любовь"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".