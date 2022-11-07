"Тайны кино": киноляпы

Все профессионалы знают: создание художественного фильма – сложный производственный процесс, занимающий месяцы, а иногда и годы. Как в нынешнее, так и в советское время над проектами работали большие команды профессионалов, которые одновременно выполняли множество разных задач. И все равно – едва ли не в каждой кинокартине можно встретить киноляпы.

Какие несоответствия можно увидеть в сериале о приключениях Шерлока Холмса? Что не так с рубашкой Юрия Деточкина в "Берегись автомобиля"? Где в Москве находился Строительный переулок? И почему появлялись киноляпы в любимых советских фильмах? Об этом – в программе "Тайны кино".