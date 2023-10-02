Фильм "Неудержимые – 4" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ

кадр из фильма "Неудержимые – 4"; режиссер – Скотт Во; производство – Campbell Grobman Films, Media Capital Technologies, Millennium Films, Nu Boyana Film Studios

Фильм "Неудержимые – 4" снова стал лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 51,5 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 28 сентября по 1 октября.

На втором месте по сборам находится российская комедия "Иван Семенов: Большой поход", которой удалось заработать 28,2 миллиона рублей, на третьем месте – французский фильм "Великая ирония" со сборами в 23,9 миллиона рублей.

Замыкают пятерку лидеров американские картины "Создатель" и "После. Навсегда" – 22,5 и 22,3 миллиона рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снять часть своего нового фильма по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" в Краснодарском крае.

До этого стало известно, что премьера мультфильма "Мальчик и птица" японского режиссера Хаяо Миядзаки состоится в российском прокате 7 декабря. Новый анимационный фильм создавался частично по мотивам произведения "Как поживаете?" японского писателя Есино Гэндзабуро.

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