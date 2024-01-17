Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": "Волга-Волга"

"Звезды советского экрана": "Волга-Волга"

Жителям столицы рассказали о культурной программе на вечер 17 января

Москвичам представили культурную программу на 17 января

Военная кинолента "Воздух" выйдет в прокат 18 января

"Интервью": Тереза Дурова – о театре и семейных спектаклях

Новости часа: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

"Сити": концерт группы "Корни" в "Мумий Тролль Music Bar" 19 января

Выставка "Время, вперед!" открылась в столице

"Сити": концерт "Всемирный день Beatles" High Time Orchestra в оранжерее ВДНХ

Всероссийский фестиваль искусства "Время, вперед!" завершился в Москве

"Вьется дымка золотая, придорожная...", – вот уже почти 30 лет подпевали Любови Орловой зрители в темном кинозале, где показывали фильм "Волга-Волга". И вот теперь, в сентябре 1967 года журнал "Советский экран" решил обернуться назад и вспомнить одну из самых ярких комедий 1930-х. "То, что получилось потом на экране, признаюсь, мне поначалу не понравилось", – делился с читателями драматург Николай Эрдман. "Уж очень было досадно, что многое из задуманного нами в сценарии так и не вошло в фильм!"

В честь кого назвали героиню Любови Орловой? Почему Всеволод Санаев не помнит, как закончился один из съемочных дней фильма "Волга-Волга"? Как роль Марии Мироновой в фильме "Волга-Волга" стала эпизодической?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика