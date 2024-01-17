"Звезды советского экрана": "Волга-Волга"

"Вьется дымка золотая, придорожная...", – вот уже почти 30 лет подпевали Любови Орловой зрители в темном кинозале, где показывали фильм "Волга-Волга". И вот теперь, в сентябре 1967 года журнал "Советский экран" решил обернуться назад и вспомнить одну из самых ярких комедий 1930-х. "То, что получилось потом на экране, признаюсь, мне поначалу не понравилось", – делился с читателями драматург Николай Эрдман. "Уж очень было досадно, что многое из задуманного нами в сценарии так и не вошло в фильм!"

В честь кого назвали героиню Любови Орловой? Почему Всеволод Санаев не помнит, как закончился один из съемочных дней фильма "Волга-Волга"? Как роль Марии Мироновой в фильме "Волга-Волга" стала эпизодической?

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