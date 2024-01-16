Для жителей Москвы составили программу мероприятий на 16 января

16 января в программу мероприятий в Москве включена выставка, кинопоказ, спектакль и концерт. Так, в ЦТИ "Фабрика" можно посетить вернисаж выставки плаката "Techno Influence".

На Малой сцене МХТ имени Чехова покажут спектакль по пьесе Евгения Гришковца "Дом". В кинотеатрах в прокат вышло азиатское драмеди "Отпуск по-корейски", а в джаз-клубе "Союз композиторов" состоится концерт группы Cuba Live. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.