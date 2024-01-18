Бесплатное посещение выставки "Бич сатиры" открыли в Музее Тропинина

Музей Тропинина открыл бесплатное посещение выставки "Бич сатиры. Сатира в изобразительном искусстве России XIX века" в рамках Московской музейной недели. Экспозиция рассказывает про XIX век, потому что именно в 1840-х годах настал пик сатирического искусства.

На выставке собрано 41 произведение живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства. Работы относятся к разным периодам развития сатирического жанра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.