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18 января, 13:00

Культура

Бесплатное посещение выставки "Бич сатиры" открыли в Музее Тропинина

Бесплатное посещение выставки "Бич сатиры" открыли в Музее Тропинина

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Музей Тропинина открыл бесплатное посещение выставки "Бич сатиры. Сатира в изобразительном искусстве России XIX века" в рамках Московской музейной недели. Экспозиция рассказывает про XIX век, потому что именно в 1840-х годах настал пик сатирического искусства.

На выставке собрано 41 произведение живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства. Работы относятся к разным периодам развития сатирического жанра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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