"Раскрывая тайны звезд": к 115-летию Ростислава Плятта

Ростислав Плятт – актер, персонажи которого становятся любимыми и родными с первых секунд экранного времени. И не важно, главная это роль или эпизодическая, трагическая или комедийная.

Еще при жизни Плятт был представителем ушедшей эпохи, где умели завязывать галстуки-бабочки, носить трости и целовать руки дамам. О чувстве юмора Ростислава Плятта ходят легенды. Кажется, что вся его биография наполнена розыгрышами, шутками, анекдотами и веселыми капустниками, но за маской балагура и весельчака скрывался человек трагической судьбы.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".