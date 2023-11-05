"Тайны души": Дмитрий Певцов

Роман "Лавр", написанный в 2012 году писателем и доктором филологических наук Евгением Водолазкиным сразу назвали самым необычным произведением 21 века. Он переведен более чем на 30 языков, а по версии британской прессы бестселлер вошел в десятку лучших книг мировой литературы о боге.

Мало кто верил, что этот роман можно перенести на театральную сцену. Даже актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов поначалу скептически отнесся к предложению участвовать в такой масштабной постановке. Однако в 2021 году "Лавр" Эдуарда Боякова на мхатовской сцене имени Горького стал самым посещаемым спектаклем столицы.

В роли Лавра – Дмитрий Певцов. Для народного артиста России эта роль более чем значима. Со сцены актер откровенно разговаривает со зрителем.

В этом сезоне "Лавр" в новой редакции вновь вернулся к зрителю. Его премьера прошла на сцене Центрального академического театра Российской армии.

Подробнее – в программе "Тайны души".