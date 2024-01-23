Большой театр представил дополнительный график продажи билетов на январь – февраль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большой театр представил дополнительное расписание продажи билетов на январь – февраль, в него попали десять спектаклей. График опубликован на сайте культурного учреждения.

25 января пользователи смогут приобрести билеты на январский показ балета "Дон Кихот", а также на февральские показы балетов "Спартак", "Снегурочка", "Дочь фараона", "Шопениана".

Кроме того, будут доступны билеты на большое классическое па из балета "Пахита", "Иван Грозный" и на вечер к 85-летию Екатерины Максимовой "Фрагменты одной биографии". Вместе с тем 25 января начнут продавать билеты на февральские показы опер "Борис Годунов", "Царская невеста" и "Король". Стоимость варьируется от 1,5 до 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея стала самым посещаемым в новогодние праздники музеем. Как уточнила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, в ней побывали 102 тысячи человек. Министр добавила, что в общей сложности федеральные музеи в новогодние праздники посетили более 1 миллиона человек, 20% из них – дети.

Большая очередь образовалась возле Третьяковской галереи 7 января