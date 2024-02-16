Москвичей пригласили в новые мастерские "Зеленой школы" Парка Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Занятия в "Зеленой школе" Парка Горького начнутся в новых мастерских с 24 февраля, пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу департамента культуры города Москвы.

Мастерская по скульптурной лепке в стиле анималистики будет открыта по субботам с 14 часов. Жителей и гостей столицы научат делать необычные предметы, напоминающие животных, – подсвечник в виде тигра или менажницу в форме медведя. Однако тем, у кого еще нет опыта лепки из глины, предложат начать курс с более простых фигурок зверей.



"Керамическая мастерская подойдет тем, кто любит посуду ручной работы. Под руководством опытного ведущего участники будут изготавливать тарелки, вазы разных размеров и форм, декор для интерьера и украшения", – уточнили в пресс-службе и сказали, что встречи будут по четвергам с 19 часов.

В тот же день в это же время будут проходить занятия в мастерской по ковровой вышивке. Москвичам покажут, как освоить технику создания фактурных изображений, начав со значков, подставок и небольших предметов декора.

Каждую среду в 19 часов специалисты будут рассказывать о разумном потреблении и научат россиян дарить вещам вторую жизнь. В частности, посетители смогут сшить топ из галстуков, лонгслив из рубашек и сумочку из свитера.

По вторникам с 19 часов будут открыты занятия по кулинарии, где горожанам покажут оригинальные рецепты и научат их сервировать столы и делать фотографии блюд.

Также участники занятий по бисероплетению смогут узнать о различных техниках украшений из бисера, а также узнают, как пользоваться специальными инструментами для творчества. Встречи будут проходить в 19 часов по вторникам.

Узнать подробное расписание занятий и купить билеты можно в онлайн-режиме на сайте площадки.

До этого сообщалось, что в парке впервые организуют ночной сеанс катания на коньках. Это произойдет в ночь с 16 на 17 февраля, с 00:00 до 03:00. Посетители смогут прокатиться по набережной с видами на Крымский мост.

Вход – платный, однако мужчины с именем Максим смогут посетить каток бесплатно при предварительной регистрации и в случае демонстрации документа, удостоверяющего личность.

Ночные катания на коньках в Парке Горького пройдут с 00:00 до 03:00 17 февраля