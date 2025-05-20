"Мой район. Место встречи": Черемушки

Черемушки – архитектурное воплощение периода "оттепели" середины 50-х–60-х годов прошлого века. Район стал полигоном, на котором испытывали прототипы хрущевок. Сюда переезжали из коммуналок и бараков, поэтому это место стало символом новой жизни и надежд. Этому посвящена единственная оперетта Дмитрия Шостаковича "Москва, Черемушки".

Изначально Черемушки задумывались как научный городок. В настоящее время в здании бывшего второго часового завода "Слава" располагается крупнейший московский технопарк. Кроме того, в этом районе находится огромный культурный центр "Меридиан".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".