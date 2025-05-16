Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 11:45

Город

Москвичи поделились видео с первыми клубничными киосками

Москвичи поделились видео с первыми клубничными киосками

Москвичам рассказали, куда сходить на выходных 17–18 мая

Директор школы рассказала, как формируют учебные планы для старшеклассников

В парке "Крылатские холмы" создадут зоны для спорта и отдыха

В Москве зафиксирована самая теплая ночь с начала мая

Сергей Собянин рассказал о городской поддержке благотворительности и НКО

Собянин: в Москве сформирован новый каркас нефрологической помощи

"Утро": переменная облачность и дождь ожидаются в Москве 16 мая

В столичных школах стартовали церемонии последнего звонка

"Это Москва. Инфраструктура": бывший военный городок

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Сезон клубничных киосков начался в Москве. Жители столицы делятся кадрами с торговыми точками. Пока в них можно купить ягоды по 750 рублей за килограмм.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городедавидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика